مشکلات حمل و نقل استان قزوین را با جدیت پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی رانندگان و اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهار کرد: مسئولان با تشکیل جلسات تخصصی مسائل و مشکلات این بخش را باید پیگیری و حل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین جایگاه حمل و نقل استان در کشور را در بخش های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار دانست و گفت: پیگیر خواسته های این بخش می تواند ضمن ایجاد آرامش به پویایی اقتصاد جامعه، استان و کشور کمک کند.

شاهرخی افزود: با تسهیل شرایط برای رانندگان حمل و نقل برون و درون شهری در بخش کالا و مسافر باید امنیت خاطر رانندگان را در جلوگیری از ایجاد مخاطرات و حوادث ناگوار به کار بست تا این قشر بتوانند در خدمت رسانی به مردم با انگیزه مضاعفی انجام وظیفه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین فعالیت تشکل های صنفی در حمل و نقل استان را در پیگیری اهداف و حل مشکلات موثر دانست و خواستار تداوم برگزاری این نشست ها در آینده برای خدمت رسانی بهینه به رانندگان و حمل و نقل استان شد.

رئیس کانون انحمن های صنفی استان قزوین در این دیدار گفت: توجه و عزم جدی مسئولان استان برای حل مشکلات حمل و نقل مضاعف است.

علی اکبر سیارمه افزود: قزوین از استان های پیشرو در بخش حمل و نقل کشور است و اهمیت و جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان قزوین تشکیل اتحادیه و اولین انجمن صنفی کارگری استان در این بخش را بیانگر اهمیت و جایگاه حمل و نقل استان در کشور است که در اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا می کند.

در ادامه سید رضا محمدی دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان استان قزوین اظهار کرد: نداشتن توازن در عرضه و تقاضا در بخش حمل و نقل استان ملموس است و باید برای آن فکری کرد.

محمدی تصریح کرد: مدیریت ضعیف برخی مسئولان در بخش حمل و نقل شهری و تعدد ناوگان بیش ازنیازدر مشکلات این حوزه نقش داشته است که باید برای آن تدبیر کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان وانت استان ساماندهی حدود ۱۵۰۰۰ وانت بار در حمل و نقل درونشهری شهرهای مختلف استان و۷۳۰۰ دستگاه وانت در شهر قزوین از سوی سازمان تاکسیرانی قزوین را ناشی از نبود توازن در عرضه و تقاضا دانست و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد.

در این جلسه مقررشد برای پیگیری مطالبات رانندگان در بخشهای حمل و نقل کالا و مسافر درون و برون شهری این جلسات به طور مداوم با حضور مسئوولان مربوطه برگزار شود.