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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد:

اجرای طرح خریدکتاب برای اعضای باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان

اجرای طرح خریدکتاب برای اعضای باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان

کرمان - معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: به زودی طرح ویژه خرید کتاب با تخفیف از کتاب فروشی ها برای اعضای باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان آغاز می شود.

وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از حمایت های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان، ارائه تخفیف ویژه از طریق کتاب فروشی ها برای خرید کتاب است.

وی ادامه داد: به زودی  طرح ویژه خرید کتاب با تخفیف از کتاب فروشی ها جهت اعضای باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرستان های کرمان، بم و رفسنجان آغاز می شود.

محمدی افزود: اعضای باشگاه های کتاب خوانی به ازای خرید تا سقف مبلغ ۵۰ هزار تومان ۵۰ درصد تخفیف تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین فهرستی از کتاب های برگزیده پنج سال اخیر تدوین می شود که تخفیف فقط به آن کتاب تعلق می گیرد.

معاون فرهنگ و ارشاد استان کرمان تصریح کرد: تخفیف ویژه اعضای باشگاه های کتاب خوانی تنها در کتاب فروشی هایی که فهرست آن ها در هر شهر اعلام خواهد شد، انجام می شود.

وی ادامه داد: فهرست کتاب های برگزیده در سایت خانه کتاب ایران بارگذاری و از طریق ستادهای اجرایی شهرستان ها در اختیار باشگاه ها و کتاب فروشی های مشارکت کننده در جام قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد  استان کرمان تصریح کرد: ستادهای اجرایی از کتاب فروشان خواهند خواست در صورت امکان فضا و میز جداگانه ای را برای کتاب های فهرست در نظر بگیرند و پوستر جام را در جای مناسب نصب کنند؛ فهرست کتاب های تایید شده در اختیار کتاب فروشان و باشگاه ها قرار خواهد گرفت.

محمدی ادامه داد: کتاب فروشان بر اساس فهرستی که در سایت خانه کتابی بارگذاری شده فروش کتاب ها را با تخفیف ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اسامی اعضای باشگاه ها از طریق ستادهای اجرایی شهرستان ها با هماهنگی دبیرخانه مرکزی جام به طور رسمی در اختیار کتاب فروشی های هر شهر و خانه کتاب قرار می گیرد.

محمدی گفت: با توجه به نقش مهم کتابفروشی ها در «جام باشگاه های کتابخوانی» و تاثیر آن در فعالیت های ترویج کتابخوانی و تامین کتاب های مورد نیاز اعضا جام باشگاه های کتابخوانی و نظر به برگزاری چند دوره آموزشی در شهر های کرمان، رفسنجان و بم هماهنگی لازم با مسوولان کتابفروشی های فعال شهرهای مذکور که عضو طرح های خانه کتاب نیز باشند از سوی ادارات شهرستانی در حال انجام است.

کد مطلب 4005573

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