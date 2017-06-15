مشکل سیستم سرمایش خوابگاه دانشگاه چمران/دانشجویان درسوله خوابیدند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این روزها اغلب شهرهای خوزستان گرمای بسیار شدید را تجربه می‌کنند و بیشتر شهرهای استان به گرمای ۵۰ درجه هم رسیده‌اند به‌گونه‌ای که شهرهای خنک‌تر استان مثل شوشتر هم روز گذشته به علت گرما، فعالیت دستگاه‌های دولتی را تا ساعت ۱۳ اعلام کردند.

شب گذشته اما دختران خوابگاه حضرت معصومه دانشگاه شهید چمران واقع در بلوار گلستان به مدد شبکه‌های اجتماعی، مشکل قدیمی خود را به گوش همه رساندند. ظاهراً به علت گرمای شدید اهواز، سیستم در نظر گرفته‌شده برای سرمایش خوابگاه جوابگوی سرد کردن اتاق‌ها نبوده است و دختران خوابگاه مجبور شده‌اند شب را در سوله دانشگاه به صبح برسانند.

در شرایطی که این روزها دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول امتحان دادن هستند و این کار مستلزم داشتن شرایط مناسب برای استراحت، خواب و مطالعه است، بروز این مشکل باعث گلایه آن‌ها شده است.

یکی از دانشجویان ساکن در این خوابگاه در خصوص شرایط پیش‌آمده به خبرنگار مهر گفت: سیستم تهویه خوابگاه همیشه مشکل داشته است و حتی در فصل سرما نیز به‌اندازه کافی اتاق‌ها را گرم نمی‌کند. در فصل تابستان نیز وقتی گرما اوج می‌گیرد این سیستم، سرمای کافی را ندارد.

وی افزود: شب گذشته واقعاً گرما و کلافگی دانشجویان به اوج خود رسید و این امر باعث اعتراض دسته‌جمعی دانشجویان به این وضع شد به‌گونه‌ای که ما مجبور شدیم که شب را در نمازخانه و سوله خوابگاه که قطعاً محیط مناسبی نیست، به صبح برسانیم، این در حالی است که اغلب دختران امروز امتحان‌های مهمی دارند.

این دانشجو ادامه داد: نکته جالب این است که اتاق‌های اداری برای کارمندان همه کولرهای جداگانه دارند و آن‌ها مشکلی بابت گرما ندارد. دیشب که معترض شدیم مسئولان راهکار جالبی به ذهنشان رسید. آن‌ها یک وانت یخ خریدند که در تهویه قرار دهند و محیط سرد شود ولی این کار هم باعث کاهش گرما نشد.

وی عنوان کرد: تقریباً در ۱۰ روز اخیر دختران دانشجو به علت گرمای زیاد اتاق‌ها، با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه اعتراضات صنفی جزو حقوق قانونی دانشجویان است، اظهار کرد: هیچ‌کدام از دانشجویان دختر و پسر معترض به مشکلات روزهای اخیر در خوابگاه‌های دانشجویی، به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی نشده‌اند.

محمدرضا علم دراین‌باره بیان کرد: متأسفانه در چند روز گذشته اخباری مبنی بر معرفی دانشجویان معترض به کمیته انضباطی دانشگاه در فضای مجازی منتشرشده، که تمامی این مطالب را تکذیب می‌کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: اعتراض به مشکلات پیش‌آمده در خوابگاه‌ها به دلیل مشکل در سیستم‌های خنک‌کننده در این فصل سال و هم‌زمان با برگزاری امتحانات را حق دانشجویان می‌دانیم و مسئولان دانشگاه نیز در تلاش برای حل این مشکلات هستند.

وی افزود: می‌دانیم که این مشکل موجب ناراحتی بین دانشجویان شده است و در حال حاضر با تمام توان درصدد حل این مشکل هستیم.

مدیریت و کارکنان دانشگاه با جدیت در تلاش هستند تا این مشکل به‌طور کامل حل شود معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: در روزهای گذشته نمازخانه خوابگاه‌ها، سالن تربیت‌بدنی و سالن‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برای استراحت و مطالعه دانشجویان به‌صورت تمام‌وقت دایر بوده است.

علم ادامه داد: احتمال بروز خرابی در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی امری طبیعی است که البته می‌بایست تعمیرات لازم انجام شود تا مجدداً سیستم در مدار قرار گیرد. هم‌زمانی خرابی سیستم سرمایشی در مناطق گرمسیری هم چون اهواز به‌ویژه با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای اخیر تا۵۰ درجه یا بالاتر موجب تشدید این مشکل شده است. مدیریت و کارکنان دانشگاه با جدیت در تلاش هستند تا این مشکل به‌طور کامل حل شود.