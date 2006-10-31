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۹ آبان ۱۳۸۵، ۲۱:۲۹

پورمحمدي در ديدار معاون همتاي ترك خود تاكيد كرد:

روابط خوب ايران و تركيه خوشايند برخي گروهها و دولتها نيست

روابط خوب ايران و تركيه خوشايند برخي گروهها و دولتها نيست

وزير كشور در ديدار با معاون وزير كشور تركيه گفت: روابط خوب دو كشور ايران و تركيه براي برخي گروه ها و دولت ها چندان خوشايند نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي وزير كشور در ديدار معاون همتاي ترك خود، با اشاره به مسائل امنيتي در مرزها اظهار داشت: هر توسعه اي بايد زير ساخت هايش فراهم باشد و در نبود زير ساخت هاي امنيتي، فعاليت هاي اقتصادي عقيم مي ماند. 

در اين ديدار، همچنين عاليم باروت معاون وزير كشور تركيه از سطح مناسبات ايران و كشورش در عرصه هاي اقتصادي و امنيتي ابراز خرسندي كرد.

وي تصريح كرد: ايران و تركيه روابط ديرينه و تاريخي دارند و اين فرصتي است كه كارهاي زيربنايي را در اين چارچوب انجام دهيم.

کد مطلب 400559

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