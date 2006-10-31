روابط خوب ايران و تركيه خوشايند برخي گروهها و دولتها نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي وزير كشور در ديدار معاون همتاي ترك خود، با اشاره به مسائل امنيتي در مرزها اظهار داشت: هر توسعه اي بايد زير ساخت هايش فراهم باشد و در نبود زير ساخت هاي امنيتي، فعاليت هاي اقتصادي عقيم مي ماند.

در اين ديدار، همچنين عاليم باروت معاون وزير كشور تركيه از سطح مناسبات ايران و كشورش در عرصه هاي اقتصادي و امنيتي ابراز خرسندي كرد.

وي تصريح كرد: ايران و تركيه روابط ديرينه و تاريخي دارند و اين فرصتي است كه كارهاي زيربنايي را در اين چارچوب انجام دهيم.