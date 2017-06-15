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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام:

میزان اراضی کشاورزی آبی در استان ایلام افزایش می یابد

میزان اراضی کشاورزی آبی در استان ایلام افزایش می یابد

ایلام-رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: میزان اراضی کشاورزی آبی در استان ایلام افزایش می یابد.

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح های بزرگ توسعه و تجهیز اراضی کشاورزی از جمله طرح ۵۰ هزار هکتاری فکه و عین خوش در شهرستان دهلران، میزان اراضی آبی کشاورزی در استان رشد قابل توجهی پیدا می کند.

وی بیان داشت: هم اکنون ۳۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد که از این میزان ۲۶۰ هزار هکتار به صورت دیم و ۸۰ هزار هکتار به صورت آبی کشت می شود.

میری با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون محصولات کشاورزی در استان ایلام تولید می شود، گفت: این میزان تولید شامل صیفی جات، غلات، دامی، باغی، شیلات و...است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های این سازمان افزایش میزان تولیدات باغی در استان است.

کد مطلب 4005592

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