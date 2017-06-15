نارضایتی مردم از دفن غیر اصولی زباله در آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار دولت خواه پیش از ظهر پنجشنبه، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: از این شش انجمن فعال دو انجمن به عنوان انجمن زیست محیطی و چهار انجمن نیز به گونه ای مرتبط با محیط زیست هستند.

وی با اشاره به اهمیت انجمن ها و سمن های زیست محیطی در شهرستان آران و بیدگل افزود: سمن های زیست محیطی بازوان توانمند اداره محیط زیست شهرستان هستند که در زمینه های زیست محیطی کمک های زیادی می کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل فعالیت انجمن های زیست محیطی آران و بیدگل را شایسته و درخور توجه دانست و تصریح کرد: ساخت آبشخور، حفاظت از منطقه و مراقبت از گونه های نادر گیاهی و جانوری از جمله فعالیت های این انجمن ها در آران و بیدگل بوده است.

وی وجود ۷۰۰ واحد صنعتی در آران و بیدگل را مانعی برای محیط زیست منطقه اعلام نکرد و گفت: این صنایع به دلیل عدم آلایندگی و اشتغال به کار تولید فرش مشکلات زیست محیطی ندارند.

دولت خواه با اشاره به دفن غیر اصولی روزانه ۲۵۰ تن زباله در چاله زباله بخش کویرات و شهر ابوزید آباد آران و بیدگل گفت: دفن این زباله همواره مشکلاتی را برای ساکنان منطقه در پی داشته است.

وی از رایزینی ها و پیگیری های مداوم برای حل این مشکل با مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی در جهت کاهش مشکلات ناشی از دفن غیر اصولی انجام شده که البته کافی نیست.