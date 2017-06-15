۷۶.۴ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند اظهار داشت: در سال جاری در مجموع بالغ بر ۷۶.۴ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بیرجند اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۴۷ میلیارد تومان اعتبارات استانی بوده است، بیان کرد: این اعتبارات شامل اعتبارات تملک، دارایی و سرمایه ای، الزامات قانونی سه درصد درآمد حاصل از نفت و گاز و ماده ۱۸۰ استانی است که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰.۵ درصدی را نشان می دهد.

فرماندار بیرجند با اشاره به اعتبارات ملی ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم یا قانون استفاده متوازان از امکانات کشور است، عنوان داشت: در این زمینه نیز ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرستان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته که ۲۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بوده از ۳۹ درصد افزایش برخوردار بوده است.

افزایش ۷۱.۵ درصدی

به گفته وی در مجموع کل اعتبارات شهرستان بیرجند هم از منابع ملی و هم از منابع استانی در سال جدید ۷۱.۵ درصد افزایش یافته است.

فرماندار بیرجند، اتمام پروژه‌های نیمه تمام و اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی را اولویت امسال شهرستان عنوان کرد و گفت: در سال جاری ۲۶۱ پروژه در شهرستان بیرجند تعریف شده که نسبت به پروژه‌های سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

ناصری از تعریف ۱۵ پروژه جدید در سطح شهرستان خبر داد و گفت: به لحاظ اهمیت برخی از بخش‌های آبرسانی، مدارس و پروژه‌های فرهنگی مثل احداث دارالقرآن را آغاز کرده‌ایم.

اصلاح، بهسازی و آسفالت راه‌های ۳۱ روستا

وی با بیان اینکه به لحاظ تعداد طرح و پروژه‌ها در شهرستان بیرجند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۳۶ پروژه بیشترین پروژه را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: بعد از آن نیز اداره کل نوسازی مدارس با ۲۸ عنوان پروژه و جهاد کشاورزی با ۲۴ عنوان پروژه بیشترین پروژه‌ها را خواهند داشت.

فرماندار بیرجند ادامه داد: به لحاظ اعتبار نیز ادارات راه و شهرسازی با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نوسازی مدارس با ۹ میلیارد تومان و آب و فاضلاب شهری با ۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به ترتیب بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

ناصری، اتمام طرح هادی در ۳۵ روستا، اصلاح، بهسازی و آسفالت راه‌های ۳۱ روستا، تکمیل ۹ دبستان و چهار دبیرستان، تکمیل یا احداث شش پایگاه سلامت، دو خانه بهداشت روستایی، تکمیل یا احداث هشت پایگاه اورژانس و احداث یا تکمیل سه مرکز بهداشتی و درمانی، آبرسانی به چهار روستای جدید، برق بهسازی شبکه برق سه روستا و تامین برق دو روستا را از جمله پروژه های مهم شهرستان در سال جاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح و ساماندهی ورودی‌های شهر بیرجند جزء اولویت‌های شهرستان در سال جاری خواهد بود، بیان کرد: این طرح در راستای دو باند شدن محور بیرجند ـ قائن عمده کار در این محور انجام خواهد شد