به گزارش خبرنگار مهر، جواد حضرتی روز پنجشنبه در جلسه باغستانهای سنتی قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای تصمیم گیری در مور باغستان باید علمی رفتار کنیم که انتخاب مشاور از سوی شهرداری در این زمینه با همین رویکرد صورت گرفته که منطقی است.

وی افزود: نباید روش های علمی را کنار بگذاریم و تصمیم احساسی بگیریم و درآنیده دچار اسیب و ضرر شویم و برای نتیجه بخش بودن جلسات لازم است از باغداران خرد و کلان دعوت کنیم تا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری به ما کمک کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: حضور نمایندگان رودخانه ها نیز می تواند در ارائه راهکارهای عملی موثر باشد و در این میان تشکل های مردم نهاد نیز ظرفیت بسیار ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حضرتی تصریح کرد: نهادهای مردمی در حفظ موجودیت باغستانهای سنتی زحمت زیادی کشیده اند که باید قدردان آنها باشیم و برای نمونه در موضوع سیمی تریلر که قرار بود محدوده ای از باغستان به ایستگاه زباله تبدیل شود و جلوگیری از آن موثر عمل کردند که در این زمینه نیز می توانند موثر عمل کنند.

وی اضافه کرد: باغستان موجودیتی فردی، اجتماعی و فرهنگی دارد و هیچ دستگاهی قصد تصرف در نظام باغستان آن را ندارد اما باید با یک رویکرد منطقی برای آن تصمیم گیری کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اضافه کرد: در استانه برداشت محصول باید امنیت باغستانها تامین شود تا حاصل کار چند ساله باغداران با تروریسم عده ای معتاد و هنجارشکن هدر نرود.

آماده حفاظت مشترک از باغستانها هستیم

حضرتی در خصوص تامین امنیت باغستانهم گفت: برای تامین امنیت باغستانهای سنتی آمادگی داریم با راه اندازی گشت های مشترک با ادارات دست اندرکار یگان حفاظت میراث فرهنگی را وارد کار کنیم اما این مشارکت نیازمند ساماندهی ورودی و خروجی های باغات است.