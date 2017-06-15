خانه آموزش صنایع دستی محمدآباد طرح برتر صنایع دستی اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بخشداری کویرات آران و بیدگل در این آیین «محمود گنجی پور» بخشدار بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل به عنوان نماینده شهرستان، لوح تقدیر و تندیس خانه ترویج روستای محمد آباد بخش کویرات را دریافت کرد.

در حاشیه این آیین، نمایشگاه صنایع دستی استان اصفهان نیز در محل اتاق بازرگانی استان برپا شد که غرفه خانه ترویج و آموزش صنایع دستی محمد آباد در این نمایشگاه مورد استقبال گسترده شرکت کنندگان قرار گرفت.

در این غرفه انواع محصولات و صنایع دستی تولید شده در خانه ترویج سرچشمه روستای محمد آباد از جمله چادر شب و گلیم به نمایش گذاشته شد.

ساختمان آموزشی – تولیدی خانه ترویج و آموزش صنایع دستی روستای محمد آباد، پیش از بهره برداری ساختمان متروکه حمام عمومی روستا بود که با تغییر کاربری و بازسازی توسط دهیاری روستای محمد آباد بعنوان خانه ترویج صنایع دستی روستا آغاز به فعالیت کرد.

مساخت این ساختمان ۴۰۰ مترمربع است و در کنار آن مجموعه بازارچه سنتی صنایع دستی نیز با مساحت تقریبی ۸۰۰ متر مربع و ۲۰۰ متر مربع فضای سبز احداث شده است.

تمام واحد های تعریف شده در این طرح در حوزه صنایع دستی و با محوریت صنایع دستی بومی روستای محمد آباد مانند سفالگری، گلیم بافی، شال و بویژه چادرشب بافی است که در زمره صنایع دستی شاخص این منطقه به شمار می آید.