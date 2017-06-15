به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی امروز در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه علوم قرآنی و معارف اسلامی استان لرستان اظهار داشت: سومین نمایشگاه علوم قرآنی و معارف اسلامی قرآن و عترت لرستان در دهه پایانی ماه مبارک رمضان به مدت ۲۵ روز برپا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب متنوع در حوزه‌های علوم و معارف اسلامی، قرآن و عترت و حوزه‌های متنوع ازجمله ادبیات و روانشناسی با تخفیف ویژه و مناسب ۴۰ درصد عرضه می‌شود.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه ترویج علوم و معارف اسلامی و سبک زندگی اسلامی در اقشار مختلف با نگاه ویژه ازجمله کودک و نوجوان است.

احمدی بیان کرد: با توجه به این‌که دفتر قرآن و عترت اداره‌کل ارشاد اسلامی استان لرستان سال گذشته رتبه نخست کشوری را کسب کرده، بناست در سال ۹۶ گامی بلندتر از سال‌های گذشته برداریم.

وی با اشاره به این‌که در ابتدای امسال سومین نشست سراسری شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی کشور را در استان لرستان داشتیم و در ماه مبارک رمضان ۱۷ محفل قرآنی با حضور قاری بین‌المللی و جلسات تفسیر، تدبر و جزءخوانی در سراسر استان لرستان برگزار شد، خاطرنشان کرد: پایان برنامه‌های ماه مبارک رمضان نمایشگاه قرآن و عترت است و در نظر داریم در ابتدای نیمه دوم امسال جشنواره ملی آیات را با یکی از موضوعات هنری در استان لرستان برگزار کنیم که مقدمات کار فراهم شده است.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به ادغام دو اتحادیه تشکل های قرآنی و مؤسسات قرآنی مردمی لرستان، گفت: رویداد خوبی در سطح موسسات استان به عمل آمد به طوری که دو اتحادیه در ابتدای سال گذشته رسما ادغام و موسسات زیر مجموع دو دستگاه حاکمیتی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی لرستان، فعالیت خواهند کرد.