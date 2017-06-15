معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم صادر شده توسط دکتر سیدتقی نوربخش بدین شرح است:

نظر به تعهد و تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی در شناخت مسائل حوزه درمان سازمان، به موجب این حکم به عنوان "معاون امور درمان" سازمان تأمین اجتماعی منصوب می شوید.

با عنایت به نقش ممتاز معاونت درمان سازمان در ارائه خدمات درمانی بهینه و با کیفیت به بیمه شدگان معزز سازمان، امید است ضمن رعایت جوانب شرعی و قوانین و مقررات مربوطه، استفاده از سرمایه های انسانی کارآمد و مجرب، اقدامات زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهید.

- مدیریت و کنترل موثر عرضه و تقاضا در بازار خدمات درمانی از طریق استقرار نظام نوین اداره بیمارستانها، خرید راهبردی خدمات و اصلاح نظام سطح بندی ارائه خدمات درمانی.

- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی حوزه درمان و پاسداشت شأن انسانی و حرفه ای کارکنان

- همکاری و هماهنگی با سایر معاونتها و مشاورین مدیرعامل در راستای تقویت و هم افزایی سازمانی

- سیاستگزاری، نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های مصوب معاونت درمان.

- تلاش در جهت تعامل موثر و سازنده با شرکای اجتماعی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه درمان.

-برنامه ریزی در راستای بهره برداری روزافزون از زیرساخت های ایجاد شده در حوزه تکنولوژی اطلاعات در حوزه درمان

از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی با رعایت قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسألت می نمایم.

دکتر درخشان پیش از این قائم مقام معاونت درمان و مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بوده است.