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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

در حاشیه نمایشگاه کتاب علوم قرآنی؛

کتاب «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد

کتاب «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد

خرم آباد - کتاب گزارشی «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه کتاب علوم قرآنی لرستان، و با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، معاون پژوهشی آموزش و پرورش لرستان، معاون فرهنگی و مسئول دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و ... کتاب گزارشی «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد.

بنابراین گزارش، این کتاب شامل گزارشی از روند برگزاری هفته قرآن و عترت لرستان است که طی دی ماه سال گذشته برگزار شده و همچنین در این کتاب برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات قرآنی که در قالب ۲۰ برنامه و طرح در هفته قرآن و عترت برگزار شد، معرفی شده‌اند.
 

کد مطلب 4005636

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