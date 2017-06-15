کتاب «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه کتاب علوم قرآنی لرستان، و با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، معاون پژوهشی آموزش و پرورش لرستان، معاون فرهنگی و مسئول دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و ... کتاب گزارشی «هفته قرآن و عترت لرستان» رونمایی شد.

بنابراین گزارش، این کتاب شامل گزارشی از روند برگزاری هفته قرآن و عترت لرستان است که طی دی ماه سال گذشته برگزار شده و همچنین در این کتاب برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات قرآنی که در قالب ۲۰ برنامه و طرح در هفته قرآن و عترت برگزار شد، معرفی شده‌اند.

