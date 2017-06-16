ممنوعیت برگزاری آزمون دانشگاه خارجی در ایران بدون اخذ مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشورخرداد ماه ۹۶ بروز رسانی شدند.

در حال حاضر ۱۵۴ موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور وجود دارند که تمدید ۲۵ موسسه در دست بررسی است و اعتبار مجوز ۱۲ موسسه نیز به اتمام رسیده و ۳ موسسه نیز تا اطلاع ثانوی از قرارداد با آنها خودداری می شود.

کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور، در وزارت علوم، از متقاضیان در خواست کرده است در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات، نسبت به تاریخ انقضاء مجوز صادره دقت لازم را داشته باشند. موسساتی که اعتبارمجوز فعالیت شان منقضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.

عقد قرارداد با موسساتی که تمدید مجوزشان در دست بررسی است درصورتی که زمان عقد قرارداد مراتب را با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ کنند، بلامانع خواهدبود.

متقاضیان درصورت بروز شکایت نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد، می توانند ضمن ضمیمه کردن مستندات لازم، به ویژه قرارداد، به یکی ازطرق زیر اقدام به طرح درخواست کنند:

این افراد می توانند به صورت حضوری به دبیرخانه سازمان اموردانشجویان جهت ارائه وثبت شکوائیه مراجعه کنند. همچنین می توانند، مدارک خود را ازطریق پست به آدرس میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، فرصت سابق پلاک ۲۷ ارسال کنند.

ضرورت دارد متقاضیان جهت حصول اطمینان هرچه بیشتر، فهرست دانشگاه‌های معتبر در فهرست اداره کل دانش آموختگان را نیز مطالعه کنند. ذکر این نکته ضروری است که هر موسسه یا شرکت خدمات اعزام دانشجوبه خارج از کشور فقط برای کشور یا کشورهایی که نامشان در مقابل نام موسسه درج شده در ستون حوزه فعالیت اجازه اقدام دارد.

بنابراین متقاضیان توجه داشته باشند که موسسه مورد نظرآنان به هیچ وجه اجازه اقدام برای سایر کشورها را ندارد. متقاضیان به این موضوع نیز توجه داشته باشند که مجوز صادره فقط برای فعالیت در شهری است که در ستون محل دفتر قید شده، لذا موسسات اجازه فعالیت درشهرهای دیگر کشور را ندارند.

موسسات این نکته را نیز باید مورد توجه قرار دهند که برگزاری دوره ها و آزمون زبان جهت ورود به دانشگاه‌های خارجی و برگزاری آزمون دانشگاه خارجی درایران با هدف ورود به آن دانشگاه‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ممنوع است.