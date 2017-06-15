شهرداری قزوین ۲۳ میلیارد تومان در باغستانهای سنتی هزینه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی درجلسه باغستان سنتی که روز پنجشنبه دراستانداری برگزار شد اظهار داشت: با تشکیل سازمان باغستان در شهرداری قزوین قرار شد ۹ دستگاه اجرایی در آن عضو شده و خدمت رسانی کنند که ما توانسته ایم اقدامات مناسبی را برای نجات باغستانها انجام دهیم.

وی بیان کرد: از محل عوارض شهرداری تنها قرار بود ۶۰۰ میلیون تومان در باغستان هزینه شود اما تاکنون ۲۳ میلیارد تومان در این عرصه هزینه شده است و انتظار داریم سایر دستگاهها نیز به تعهدات خود عمل کنند.

شهردار قزوین تصریح کرد: از همت استاندار قزوین در حل مشکلات باغستانها تشکر میکنیم و امیدواریم با یک رویکرد متمرکز بتوانیم از نابودی باغهای رها شده جلوگیری کنیم.

وی اظهارداشت: باغهایی که رها شده اند و علف های هرز آن را گرفته باید شناسایی شود و نگذاریم این وضعیت به باغات سرسبز آسیب بزند و عده ای با قطع درختان خشک شده بتدریج این میراث ارزشمند را نابود کنند.

نصرتی گفت: شهرداری قزوین هیچ مسئولیت قانونی در رسیدگی به باغستانها ندارد اما چون میراث فرهنگی است واردکار شده ایم و اعتبارات زیادی نیز برای تامین نیازها اختصاص داده ایم تا وضعیت کنونی سامان یابد و باغداران انگیزه بیشتری برای کار داشته باشند.

وی یادآورشد: امروز باغستان سنتی دیگر اقتصادی نیست و باغداران با عشق و علاقه در این کار هستند که ما وظیفه داریم با حمایت جدی از آنها زمینه احیاء میراث گرانبهای باغستانها را مهیا کنیم.