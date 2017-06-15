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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان:

۶۶ پروژه نیمه‌تمام لرستان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

۶۶ پروژه نیمه‌تمام لرستان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

خرم آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: ۶۶ پروژه نیمه تمام لرستان به بخش خصوصی برای تکمیل واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی در جلسه واگذاری پروژه های نیمه تمام استان در قالب ظرفیت های مشارکت عمومی و خصوصی اظهار داشت: در قالب ماده۲۷، طی سال ۹۵ و ۹۶، شش پروژه از جمله استخر شنا شهرستان های دورود و ازنا که در حال آب گیری هستند واگذار شده و شش پروژه دیگر در قالب قوانین صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی که همه جزء آثار تاریخی استان هستند، به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: کل پروژه های واگذاری در استان، در سال ۹۳ تا پایان ۹۵، تعداد ۱۹۸ پروژه بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان تصریح کرد: در همین راستا، پیش بینی می شود تعداد ۶۶ پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.

چگنی در ادامه به حضور موثر بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تجربه دنیا ثابت کرده بخش خصوصی می تواند بهتر از دولت ها عرصه اقتصاد را به دست بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اتمام پرو|ژه نیمه تمام در کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و برای تکمیل پروژه های لرستان نیز هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 4005654

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