به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی در جلسه واگذاری پروژه های نیمه تمام استان در قالب ظرفیت های مشارکت عمومی و خصوصی اظهار داشت: در قالب ماده۲۷، طی سال ۹۵ و ۹۶، شش پروژه از جمله استخر شنا شهرستان های دورود و ازنا که در حال آب گیری هستند واگذار شده و شش پروژه دیگر در قالب قوانین صندوق احیاء سازمان میراث فرهنگی که همه جزء آثار تاریخی استان هستند، به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: کل پروژه های واگذاری در استان، در سال ۹۳ تا پایان ۹۵، تعداد ۱۹۸ پروژه بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان تصریح کرد: در همین راستا، پیش بینی می شود تعداد ۶۶ پروژه به بخش خصوصی واگذار شود.

چگنی در ادامه به حضور موثر بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تجربه دنیا ثابت کرده بخش خصوصی می تواند بهتر از دولت ها عرصه اقتصاد را به دست بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: برای اتمام پرو|ژه نیمه تمام در کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و برای تکمیل پروژه های لرستان نیز هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.