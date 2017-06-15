رشد باسوادی در کردستان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان یوسفی ظهر امروز در جلسته ستاد مبادی بیسوادی که در فرمانداری سنندج برگزار شد، گفت: وضعیت رشد سواد در کردستان طبق آمار های پنج سال گذشته که در سال ۹۵ اعلام شد جزو دومین استان کشور در رشد خالص سواد بوده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان عنوان کرد: میانگین رشد سواد در کشور ۲.۲۸ بوده است که کردستان با ۳.۲۵ بالاتر از میانگین رشد سواد در کشور بوده است.

وی افزود: بهبود کیفیت سواد آموزی، گسترش فرصت های مادام العمر با اولویت مناطق محروم،تقویت شورای پشتیبانی و مشارکت در ورود به بیسوادی از جمله راهبرئ های سازمان آموزش و پرورش در سال جاری است.

یوسفی گفت: در ماه های باقی مانده از سال جاری در تلاش خواهیم بود که دو درصد بیسواد موجود را از بین ببریم و تا ریشه کن شدن بیسوادی در کردستان تلاش خواهیم کرد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه دستگاه های موجود در شورای پشتیبانی بسیار در این راستا کمک حال آموزش پرورش بوده اند، اظهار داشت: طبق گفته های امام راحل (ره) وجود بی سواد در جامعه ننگ است و باید دستگاه در راستای رفع بی سوادی در جامعه حمایت خود را بیشتر کنند.

یوسفی با بیان اینکه ۱۶۱۶نفر آموزش دهنده با مدارک دانشگاهی و دیپلم وجود دارند، افزود: افرادی که مدرک دانشگاهی نداشتند در نیمه دوم سال ۹۵ به عنوان آموزش دهنده ممنوع الفعالیت شدند.

وی گفت: هدف آموزش و پرورش این است که افراد آموزش دهنده صلاحیت لازم را داشته باشند و در سال جاری نیز در تلاش برای توانمند سازی نیرو های خود هستیم.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: ۱۲۶ ساعت افراد داوطلب برای آموزش بی سوادان را آموزش داده ایم و در مرداد ماه سال جاری از آن ها آزمون تایید صلاحیت گرفته می شود و افرادی که در این آزمون قبول شوند واجد شرایط برای آموزش افراد می شوند.

یوسفی گفت: سه مرکز یادگیری در سال گذشته در در شهرستان سنندج ایجاد کردیم که جدا از ویژگی آموزشی در این مرکز قصد داریم که افراد را وارد فعالیت های جمعی کنیم.

وی افزود: آموزش مهارت های اساسی زندگی، آموزش مهارت های اجتماعی، آشنایی با حقوق شهروندی و حرفه آموزی از دیگر اهداف این مراکز است.