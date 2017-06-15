به گزارش خبرنگار مهر، علیرضانوربخش ظهر پنج شنبه در اولین جلسه کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم، جو و سایر محصولات کشاورزی شهرستان رزن که در سالن جلسات فرمانداری رزن تشکیل شد با اشاره به اینکه طی سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم در شهرستان رزن تولید شد، گفت: از این میزان ۱۱۴ هزار تن گندم و ۲۱هزار تن جو توسط شبکه تعاون روستایی از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی اظهار داشت: با ایجاد فضاهای مناسب و تجهیز کامل فضاهای موجود تدابیر لازم برای خرید گندم اندیشیده شده است

معاون فرماندار رزن با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۳ مرکز خرید برای دریافت گندم کشاورزان در نظر گرفته شده بود افزود: امسال در راستای رفاه حال کشاورزان تعداد این مراکز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت غلات در شهرستان رزن بیش از ۹۴هزار تن است، یادآور شد: این میزان غلات به صورت دیم و آبی در سطح شهرستان رزن کشت شده است.

نوربخش اظهار داشت: پیش بینی می شود بیش از ۱۱۰ هزار تن گندم و ۱۵ هزار تن جو در سال زراعی جاری در شهرستان رزن برداشت شود.

وی افزود: این میزان کاهش ۲۷درصدی تولید این محصول نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

علیرضا نوربخش با اشاره به اینکه طبق پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال بارش باران در زمان خرید گندم وجود دارد، اظهار داشت: می توان با بازدید از فضاهای مسقف بلااستفاده و همچنین با بکارگیری همه ظرفیت ها از فضاهای مسقف استفاده کرد تا فضای امنی برای دپوی گندم ایجاد شود.

معاون فرماندار رزن با تاکید بر کنترل قیمت و کیفیت محصول برای پیشگیری از ایجاد بازار سیاه عنوان کرد: با توجه به امکان فعالیت دلالان خرید گندم در ایام خرید و فروش این امر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.