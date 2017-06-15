بیش از ۱۵۰۰ نمازخانه مستقل در مدارس لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت صادقی در آئین مفروش کردن نمازخانه های مدارس شهرستان نورآباد بالاترین شرافت برای امام علی(ع) ولادت در خانه کعبه و شهادت در محراب مسجد کوفه است و این شرافت غیر از این امام برای هیچ شخص دیگری تکرار نشده است.

وی به اختصاص هزار و ۱۸۰ متر مربع فرش سجاده ای به مدارس شهرستان نورآباد اشاره کرد و افزود: محور فعالیت های دستگاه تعلیم و تربیت انس دانش آموزان با معبود است و اقامه نماز جماعت و ترویج فرهنگ نماز از جمله برنامه های است که آموزش و پرورش خود را متعهد به اجرای آن می داند.

سرپرست اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان ابتکار این عمل را از افتخارات آموزش و پرورش ذکر کرد و ادامه داد: نماز در منظر اسلام بهترین عمل و شجره طوبایی است که انسان را به کمال و قرب الهی می رساند

صادقی به وجود هزار و ۵۴۰ نمازخانه مستقل در مدارس لرستان اشاره کرد و افزود: تجهیز نمازخانه های مدارس و بهسازی و زیباسازی آنها عاملی موثر در ترغیب دانش آموزان به اقامه نماز است.