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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

از تبلیغات اسلامی تقدیر شد؛

معرفی دستگاه‌های فعال در حوزه اوقات فراغت لرستان

معرفی دستگاه‌های فعال در حوزه اوقات فراغت لرستان

خرم آباد - دستگاههای اجرایی فعال در حوزه اوقات فراغت استان لرستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که در اداره کل ورزش و جوانان لرستان برگزار شد از دستگاه های برتر استان در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت سال ۹۵ تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان و همچنین از موسسه خیریه باب الحوائج تجلیل شد.

فعالیت دستگاه های استانی در حوزه اوقات فراغت طی یک سال ارزیابی می شود و برحسب برنامه های اعلام شده این دستگاه ها، دستگاه برتر مشخص و معرفی می شود.

کد مطلب 4005686

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