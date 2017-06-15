حضور «خفاش شب داعش» در بندر عباس کذب محض است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر افتخاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در پی انتشار شایعاتی مبنی بر حصور خفاش شب داعش در بندر عباس و شهرستان های اطراف پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ افتخاری ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی فردی که اقدام به انتشار این شایعات در فضای مجازی کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی با تاکید بر اینکه با انتشار دهندگان این اخبار کذب که اقدام به تشویش اذهان عمومی در جامعه می نمایند به شدت برخورد می شود،از عموم شهروندان عزیز و فهیم درخواست کرد: به این شایعات بی اساس و بدون منبع قانونی که گاها در فضای مجازی منتشر می شود توجهی نکنند.