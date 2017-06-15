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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

رئیس پلیس فتا هرمزگان:

حضور «خفاش شب داعش» در بندر عباس کذب محض است

حضور «خفاش شب داعش» در بندر عباس کذب محض است

بندرعباس- رئیس پلیس فتای استان هرمزگان خبر منتشر شده مبنی بر حضور خفاش شب داعش در بندرعباس و شهرستان های اطراف در فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر افتخاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در پی انتشار شایعاتی مبنی بر حصور خفاش شب داعش در بندر عباس و شهرستان های اطراف پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ افتخاری ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی فردی که اقدام به انتشار این شایعات در فضای مجازی کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی با تاکید بر اینکه با انتشار دهندگان این اخبار کذب که اقدام به تشویش اذهان عمومی در جامعه می نمایند به شدت برخورد می شود،از عموم شهروندان عزیز و فهیم درخواست کرد: به این شایعات بی اساس و بدون منبع قانونی که  گاها در فضای مجازی منتشر می شود توجهی نکنند.

کد مطلب 4005688

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