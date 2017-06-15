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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مطرح کرد:

لزوم برنامه‌ریزی‌ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه

لزوم برنامه‌ریزی‌ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، بر لزوم برنامه‌ریزی برای رفع آسیب اجتماعی در استان تاکید کرد و انجام آن را مستلزم اهتمام استانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کرمانشاه، دکتر قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به همراه آیت الله محمود محمدی عراقی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان شامگاه چهارشنبه در مراسم افطار کودکان و نوجوانان بی سرپرست مراکز نگهداری بهزیستی کرمانشاه و مرکز جامع توانبخشی علی بن ابی طالب (ع) شرکت کنند.

امید قادری، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم به تشریح خدمات بهزیستی برای نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

دکتر قادری همچنین اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، را از آسیب های شایع استان دانست و گفت: باید برای این آسیب ها برنامه ریزی انجام گیرد و این نیاز به اهتمام استانی دارد که تقسیم کار ملی در خصوص آسیب های اجتماعی طبق دستوالعمل های کشوری اجرا شود.

مبلغات دینی را باید وارد مراکز بهزیستی کرد

آیت الله محمدی عراقی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان نیز گفت: کار شما در بهزیستی در پیشگاه خداوند بسیار ارزشمند است.

وی بیان داشت: برای تربیت دینی فرزندان سازمان بهزیستی ضرورت دارد مبلغان دینی را وارد مراکز کنید و در این زمینه ما می توانیم به سازمان کمک کنیم.

کد مطلب 4005690

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