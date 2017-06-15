  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

رئیس هیئت کوهنوردی رفسنجان:

کوهنورد رفسنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

کوهنورد رفسنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

رفسنجان - رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان رفسنجان از دعوت یک کوهنورد رفسنجانی برای شرکت در اردوی تیم ملی خبر داد..

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلمانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حسین داورانی‌محمدمیرزایی کوهنورد رفسنجانی قرار است در اردوی دوم تیم ملی کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران شرکت کند.

وی با اشاره به رونق ورزش کوهنوردی در شهرستان رفسنجان، تصریح کرد: دعوت از این ورزشکار رفسنجانی، افتخاری برای جامعه کوهنوردی استان کرمان، شهرستان رفسنجان و زادگاهش داوران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: پس از اعلام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس باشگاه کوهنوردی، درخواست تأسیس دو باشگاه کوهنوردی را در رفسنجان به اداره ورزش و جوانان ارسال کردیم.

سلمانی با بیان اینکه مقدمات لازم در این خصوص انجام شده و هفته آینده مراسم افتتاحیه باشگاه اول کوهنوردی در رفسنجان برگزار می‌شود، تصریح کرد: نخستین پروانه باشگاه کوهنوردی رفسنجان به‌نام باشگاه «اوج» صادر شده و پروانه فعالیت باشگاه دوم نیز با نام باشگاه «افق» به‌زودی صادر خواهد شد.

کد مطلب 4005693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها