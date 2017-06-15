کوهنورد رفسنجانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلمانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حسین داورانی‌محمدمیرزایی کوهنورد رفسنجانی قرار است در اردوی دوم تیم ملی کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران شرکت کند.

وی با اشاره به رونق ورزش کوهنوردی در شهرستان رفسنجان، تصریح کرد: دعوت از این ورزشکار رفسنجانی، افتخاری برای جامعه کوهنوردی استان کرمان، شهرستان رفسنجان و زادگاهش داوران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: پس از اعلام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس باشگاه کوهنوردی، درخواست تأسیس دو باشگاه کوهنوردی را در رفسنجان به اداره ورزش و جوانان ارسال کردیم.

سلمانی با بیان اینکه مقدمات لازم در این خصوص انجام شده و هفته آینده مراسم افتتاحیه باشگاه اول کوهنوردی در رفسنجان برگزار می‌شود، تصریح کرد: نخستین پروانه باشگاه کوهنوردی رفسنجان به‌نام باشگاه «اوج» صادر شده و پروانه فعالیت باشگاه دوم نیز با نام باشگاه «افق» به‌زودی صادر خواهد شد.