توسعه شفت تنها با تکیه برتوان وظرفیت داخلی شهرستان امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری در جلسه شورای اداری که عصر پنج شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد ضمن تسلیت شهادت یک تن از سربازان گمنام گیلانی امام زمان (عج) در درگیری روز گذشته در چابهار با تروریست های گروه های تکفیری، اظهار کرد: امنیت، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران مدیون ازخودگذشتگی این افراد است.

وی با بیان اینکه حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس اسلامی به فرموده مقام معظم رهبری باید محور همه فعالیت ها قرار گیرد، افزود: بقاء نظام اسلامی ایران بر حول محور اسلامیت بوده و آنچه که بدست آورده ایم نیز برمبنای جمهوریت است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات کشور باید نگاه ها برتوان و ظرفیت داخلی پایه ریزی شود، گفت: در سطح شهرستان نیز مسئولان باید بر توان داخلی تکیه کنند.

وی توسعه و پیشرفت شهرستان شفت را منوط به تکیه برتوان و ظرفیت و پتانسیل داخلی عنوان و خاطرنشان کرد: اگر چنین نگاهی در بین مسئولان نظام و دستگاه های اجرایی چه در سطح کشور و چه دراستان و شهرستان وجود نداشته باشد موفقیتی کسب نمی شود.

حجت الاسلام افتخاری در ادامه به چند ویژگی مهم کارگزاران و مسئولان نظام مقدس اسلامی از دیدگاه رهبری اشاره و تصریح کرد: نگاه به مسئولیت به عنوان یک موقعیت موقت، پاسخگو بودن به افکار عمومی و جامعه، نظارت برعملکرد زیرمجموعه و پرهیز از سستی در انجام وظایف از جمله مهم ترین ویژگی های کارگزاران نظام مقدس اسلامی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از ویژگی ها مسئولان دستگاه های اجرایی شفت کم کاری می کنند، تأکید کرد: پاسخگو نبود مسئول به مردم، نبود نظارت برعملکرد زیرمجموعه و همچنین روزمرگی در انجام وظایف از جمله مواردی است که در برخی از دستگاه های اجرایی شهرستان شفت دیده می شود.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تهیه برنامه یکساله توسط مسئول هر دستگاهی، افزود: مسئول یک دستگاه اجرایی باید برای انجام وظایف خود برنامه ریزی داشته و فعالیت های خود را اولویت بندی کند.

به گفته این مسئول در سطح جامعه دیدگاه ها و سلایق متخلفی وجود دارد ولی در نهایت هدف همه مسئولان و کارگزاران حفظ هویت ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

شفت پتانسیل تبدیل شدن به قطب کشاورزی را دارد

فرماندار شفت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل شهرستان در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنعتی، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» باید این نامگذاری از حالت شعار خارج و عملی شود.

محمد رضا محسنی با بیان اینکه شهرستان شفت با توجه به ظرفیت های فراوان خود می تواند در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد، افزود: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان باید با تدبیر و برنامه در این حوزه فعالیت کنند.

وی با تأکید براینکه شفت در حوزه کشاورزی با توجه به پتانسیل های خود در بخش های تولید برنج، ماهیان گرم آبی و سرد آبی، نوغان، کلزا و گل محمدی می تواند به عنوان یک قطب معرفی شود، خاطرنشان کرد:با توسعه هر کدام از این بخش ها می توانیم در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه شهرستان گام مثبتی برداریم.

فرماندار شفت در ادامه به حوزه صنعتی و وجود بزرگترین شهرک صنعتی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: برگزاری جلسات رفع موانع تولید وجذب سرمایه گذار می تواند مشکلات این حوزه را تاحدودی برطرف کند.

وی مشکلات حوزه صنعتی را مربوط به سه سال گذشته ندانست و یادآورشد: این مشکلات مربوط به سال های گذشته بوده و برای حل آن نیز نیازمند زمان هستیم.

ضرورت توجه به توسعه صنعت گردشگری در شفت

محسنی با بیان اینکه متاسفانه برخی ادارات در سطح شهرستان تنها به عنوان دکور و عاریه بوده و تحرکی در آنها دیده نمی شود، اظهار کرد: این درحالی است که مدیر یک دستگاه باید برای توسعه حوزه فعالیتی خود دارای یک برنامه ریزی درست و دقیق باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شهرستان شفت به رغم داشتن پتانسیل های فراوان در حوزه گردشگری عملکرد مناسبی در این حوزه از خود به نمایش نگذاشته است، افزود: باید برنامه مناسبی برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم در این حوزه وجود داشته باشد.

فرماندار شفت ادامه داد: برگزاری جشنواره بومی و محلی و همچنین ایجاد راه های مناسبی دسترسی به مناطق بکر گردشگری می تواند سبب توسعه این حوزه شود.