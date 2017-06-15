نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر روز جمعه سرعت وزش باد شمال غربی ابتدا در سواحل شمالی و به تدریج در سواحل مرکزی و جنوبی استان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: وزش جریانات شمال غربی نسبتا شدید و شدید به طور متناوب و غالبا در نیمه دوم روز طی روزهای آینده ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود که از اواخر وقت روز جمعه تا دوشنبه آینده سواحل استان به تناوب مواج و متلاطم باشد و طی همین مدت به سبب وزش باد، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی ۲۴ ساعت آینده است و مه رقیق صبحگاهی در برخی نقاط ساحلی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: به سبب وزش باد و گرد وخاک بر روی عراق، احتمال ورود گرد و غبار در نقاط شمالی خلیج فارس طی امروز و فردا دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود از عصر فردا به تدریج بر سرعت وزش باد شمال غربی افزوده شود و روزهای شنبه و یکشنبه به سبب وزش باد نسبتا شدید شمال غربی سواحل استان به تناوب متلاطم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت جهت باد متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰کیلومتر درساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.