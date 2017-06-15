فعالیت ۳۵ مؤسسه و خانه قرآن شهری و روستایی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق جعفرپور اظهار داشت: در حال حاضر ۳۵ مؤسسه و خانه قرآن شهری و روستایی در شهرستان بروجرد فعال است.

وی با بیان برنامه های این مؤسسات در ماه مبارک رمضان گفت از جمله این برنامه ها می توان به جزء خوانی قرآن کریم اشاره کرد.

حجت‌الاسلام جعفرپور با اشاره به اقدامات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در خصوص فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: ۳۵ موسسه و خانه قرآنی روستایی و شهری درسال جاری در این شهرستان به انجام فعالیت‌های قرآنی از جمله آموزش روخوانی وروانخوانی، تجوید مقدماتی وعالی، حفظ، مفاهیم درسطوح مختلف، مسابقات و ختم قرآن می پردازند.

وی ادامه داد: علاوه برفعالیت این مؤسسات، جلسات هفتگی قرآن کریم با مدیریت اساتید برجسته دراین شهرستان، در سال ۹۶ توانستند مخاطبین زیادی راجذب این کلاس قرآنی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد با بیان اینکه فعالیت موسسات قرآنی با خانه های قرآنی تفاوت هایی با هم دارند، اضافه کرد: موسسات قرآنی فعالیت های تخصصی در حوزه آموزش می‌کنند و اجازه فعالیت در سطح وسیع و و داشتن نمایندگی را دارند در حالیکه خانه های قرآنی فقط در محدوده خاص و به صورت منطقه ای فعالیت می‌کنند.