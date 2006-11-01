به گزارش خبرگزاري مهر، فيلم تلويزيوني "عروس كوهستان" به تهيه كنندگي عليرضا سبط احمدي 28 آبان ماه از شبكه دوم جام جم پخش مي شود. در اين فيلم بازيگراني چون محبوبه بيات، رضا خندان، عباس اميري، حديث فولادوند، حامد بهداد و محمدهادي ديباجي به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان فيلم "عروس كوهستان" درباره يكي از رزمندگان ايراني در جريان جنگ تحميلي با عراق در منطقه كردستان است كه در علمياتي زخمي مي شود و كژال يك دختر كرد عراقي او را نجات مي دهد.

پخش مجموعه تلويزيوني "پاي پياده" هم از هشتم آذرماه شروع و اين مجموعه جايگزين سريال "تب سرد" مي شود. در اين مجموعه مهين شهابي، عنايت بخشي، محمد كاسبي، اكرم محمدي، مظفر مقدم و ... بازي مي كنند و داستان آن درباره دو جوان اصفهاني است كه به قصد يافتن يافتن مادر گمشده يكي از آنها راهي تهران مي شوند، اما كيف شان در تهران به سرقت مي رود و ...