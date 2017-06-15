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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۴۱

فرمانده انتظامی کنگان:

محموله میلیاردی دام قاچاق در کنگان توقیف شد

محموله میلیاردی دام قاچاق در کنگان توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان کنگان گفت: کامیون حامل ۲۱ رأس گاو خارجی به ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رهام رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با گشت زنی درمحور مواصلاتی عسلویه - کنگان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از توقف و بازرسی از این کامیون ۲۱ رأس گاو خارجی بدون مجوز از گمرک و سازمان دام و طیور کشف شد، که در همین رابطه کامیون توقیف و راننده متخلف دستگیر شد.

سرهنگ رضایی افزود: برابر نظر کارشناس مربوطه ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد شد و در این خصوص پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال وگاو های قاچاق تحویل اداره دام پزشکی شهرستان شد.

کد مطلب 4005732

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