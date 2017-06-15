محموله میلیاردی دام قاچاق در کنگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رهام رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با گشت زنی درمحور مواصلاتی عسلویه - کنگان به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از توقف و بازرسی از این کامیون ۲۱ رأس گاو خارجی بدون مجوز از گمرک و سازمان دام و طیور کشف شد، که در همین رابطه کامیون توقیف و راننده متخلف دستگیر شد.

سرهنگ رضایی افزود: برابر نظر کارشناس مربوطه ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد شد و در این خصوص پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال وگاو های قاچاق تحویل اداره دام پزشکی شهرستان شد.