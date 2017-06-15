تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان هریس تا یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، صابر تقویمی عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هریس ضمن گرامیداشت شبهای قدر به برگزاری موفق و با شکوه انتخابات اخیر با حضور ۸۶ درصدی مردم شهرها و روستاهای شهرستان اشاره کرد.

تقویمی تکمیل بیمارستان هریس تا یک ماه آینده و فعالیت مستمر کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی۱۰۰۰ مگاواتی هریس و همچنین اجرای عملیات احداث کارخانه عظیم روغن کشی دانه های روغنی را زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت از غلات به دانه های روغنی مقاوم به کم آبی دانست.

فرماندار هریس، خواستار اختصاص تسهیلات برای رونق بخش صنایع دستی و کوچک در نواحی روستایی و بهسازی جاده های بین شهری و روستایی منطقه برای تشویق ورود سرمایه گذاران شد.