  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

فرماندار شهرستان هریس خبر داد:

تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان هریس تا یک ماه آینده

تکمیل بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان هریس تا یک ماه آینده

هریس - فرماندار شهرستان هریس گفت: بیمارستان امام حسین(ع) هریس ظرف یک ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر تقویمی عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هریس ضمن گرامیداشت شبهای قدر به برگزاری موفق و با شکوه انتخابات اخیر با حضور ۸۶ درصدی مردم شهرها و روستاهای شهرستان اشاره کرد.

تقویمی تکمیل بیمارستان هریس تا یک ماه آینده و فعالیت مستمر کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی۱۰۰۰ مگاواتی هریس و همچنین اجرای عملیات احداث کارخانه عظیم روغن کشی دانه های روغنی را زمینه ساز تحول در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت از غلات به دانه های روغنی مقاوم به کم آبی دانست.

فرماندار هریس، خواستار اختصاص تسهیلات برای رونق بخش صنایع دستی و کوچک در نواحی روستایی و بهسازی جاده های بین شهری و روستایی منطقه برای تشویق ورود سرمایه گذاران شد.

کد مطلب 4005743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها