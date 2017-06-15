به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی بعد از ظهر پنج‌شنبه در مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران شهرستان دشتی ضمن تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت امیر المومنین علی (ع) اظهار داشت: شب قدر به ما یاد می‌دهد که دنبال چه چیزی باشیم و این شب، شب ارزش‌ها و پیدا کردن جایگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه خود را خدمتگذار دین مردم می‌داند، افزود: وقتی مشکلات فرهنگی در جامعه شاهد هستیم حوزه آرام و قرار ندارد و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

جمالی با تاکید بر اینکه مبلغین با دست خالی در روستا تبلیغ می‌کنند، خاطر نشان کرد: مجمع خیرین حوزه علمیه یک حلقه واسط است و در واقع حمایت از حوزه حمایت از دین و خانواده است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر با بیان اینکه حوزه نسبت به معضلات فرهنگی جامعه بی‌تفاوت نیست، گفت: حوزه علمیه در پیشگیری از طلاق به خوبی ایفای نقش کرده است.

وی تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا حوزه به وظیفه خود عمل کند.

جمالی یادآور شد: در حال حاضر حوزه در پیشگیری از طلاق، مهارت‌های زندگی، عفاف و حجاب و غیره به خوبی ورود کرده ولی دستشان خالی است و نیازمند حمایت است.