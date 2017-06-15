به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری عصر پنج شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان که در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: برنامه‌های ویژه قرائت قرآن در مدارس برگزار می‌شود و باید این گونه برنامه‌ها با هماهنگی بیشتر در مدارس برگزار شود.

وی خواستار حضور اساتید و کارشناسان مذهبی در شبکه‌های سهند و رادیو استان را منوط به استعلام از این اداره کل و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص شد و گفت: باید ویژه‌برنامه تلویزیونی و رادیویی به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های قدر پخش شود.

حجت الاسلام اسکندری با اشاره به بدعت‌های موجود در هیئات مذهبی گفت: در شب‌های قدر باید هیئات مذهبی از برگزاری عزاداری خیابانی خودداری کنند.

وی در این جلسه به اشاعه فرهنگ نماز و اشاعه احکام در ماه مبارک رمضان از شبکه استانی تاکید کرد و گفت: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و باید در راستای ترویج این کتاب الهی گام برداریم.

وی افزود: ۱۵۰۰ روحانی به شهرها و روستاهای آذربایجان‌شرقی اعزام خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری افزود: باید برنامه‌های این ماه را در حاشیه شهرها اجرا کنیم و اکثر اعضای ستاد به این متعهد باشیم که برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان در نقاط کم برخوردار اجرا کنیم.