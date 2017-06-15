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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

رمضان فرصتی مناسب برای رفع آسیب‌های اجتماعی است

رمضان فرصتی مناسب برای رفع آسیب‌های اجتماعی است

تبریز - معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: رمضان فرصتی مناسب برای رفع آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری عصر پنج شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی استان که در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: برنامه‌های ویژه قرائت قرآن در مدارس برگزار می‌شود و باید این گونه برنامه‌ها با هماهنگی بیشتر در مدارس برگزار شود.

وی خواستار حضور اساتید و کارشناسان مذهبی در شبکه‌های سهند و رادیو استان را منوط به استعلام از این اداره کل و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص شد و گفت: باید ویژه‌برنامه تلویزیونی و رادیویی به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های قدر پخش شود.

حجت الاسلام اسکندری با اشاره به بدعت‌های موجود در هیئات مذهبی گفت: در شب‌های قدر باید هیئات مذهبی از برگزاری عزاداری خیابانی خودداری کنند.

وی در این جلسه به اشاعه فرهنگ نماز و اشاعه احکام در ماه مبارک رمضان از شبکه استانی تاکید کرد و گفت: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و باید در راستای ترویج این کتاب الهی گام برداریم.

وی افزود: ۱۵۰۰ روحانی به شهرها و روستاهای آذربایجان‌شرقی اعزام خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری افزود: باید برنامه‌های این ماه را در حاشیه شهرها اجرا کنیم و اکثر اعضای ستاد به این متعهد باشیم که برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان در نقاط کم برخوردار اجرا کنیم.

کد مطلب 4005748

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