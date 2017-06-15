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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد:

یک تن مواد مخدر مکشوفه در یاسوج امحاء می‌شود

یک تن مواد مخدر مکشوفه در یاسوج امحاء می‌شود

یاسوج- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک تن مواد مخدر مکشوفه در یاسوج امحاء می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی بعدازظهر پنجشنبه در نشست تشکلهای مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: این مواد در هفته مبارزه با مواد مخدر در پارک ساحلی یاسوج امحاء خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه های مختلف هفته پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در استان تصریح کرد: مهمترین راهکار مبارزه با مواد مخدر آگاه سازی مردم و ارائه آموزشهای مختلف در راستای اثرات سوء مواد مخدر و فرهنگسازی در این راستا است.

رضایی افزود: دستگاهها ونهادهای مختلف باید در این راستا تعامل و همکاری داشته و در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی، اجرای برنامه‌های مختلف و برگزاری کارگاههای آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی بیان داشت: ارائه آموزشهای لازم در پایگاههای اوقات فراغت تابستانی برای دانش‌آموزان و دانشجویان می تواند در آگاه سازی جامعه نقش مهمی داشته باشد.

کد مطلب 4005749

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