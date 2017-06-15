۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ضرورت تقویت روحیه ورزشی در سطح جامعه

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز بر ضرورت تقویت روحیه ورزشی در سطح جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم عصر پنج شنبه در دیدار با جامعه ورزشی و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان در تبریز ابراز داشت: باید زمینه گرایش بیشتر مردم به ورزش کردن فراهم شود.

وی سپس با بیان اینکه عقل سالم در بدن سالم است، ادامه داد: در جلسه شورای فرهنگ عمومی عنایت ویژه ای به مقوله ورزش همگانی در استان خواهد شد.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه باید روحیه ورزشی در سطح جامعه توسط خود مردم و مسئولان امر تقویت شود، ادامه داد: همچنین باید نگاه ویژه ای نیز به ورزش همگانی داشته باشیم چراکه ورزش همگانی سرآغاز سلامتی در بطن جامعه است.

حجت الاسلام آل هاشم همچنین گفت: ورزش جوانان را از مواد مخدر و اعتیاد و بی بند و باری که نوک پیکان تهاجم فرهنگی غرب است، مصون می دارد.

وی سپس به ماه مبارک رمضان و شب های قدر اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت استفاده از این شب ها گفت: رمضان بهار دعا است و در این روزها و شب ها باید بسیار دعا کنیم.

