باغداران قزوین آماده استفاده از تکنولوژی روز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اخوی زادگان از باغداران قدیمی استان قزوین در جلسه ای که روز پنجشنبه برای بررسی وضعیت باغ های سنتی در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: در شرایطی که کشور امریکا از باغات پسته خود با روشهای مدرن بیش از ۴ تن در هکتار برداشت می کند میزان برداشت ما کمتر از یک تن است.

وی افزود:ماعلاقمند هستیم از سیستم های نوین و تکنولوژی روز برای افزایش بهره وری در تولید محصولات باغی استفاده کنیم اما باید زیرساخت ها در این زمینه فراهم شود.

این باغدار پیش کسوت یادآورشد: اراضی کوچک و خرد هرگز مانعی برای اجرای طرحهای نوین در باغستان نیست اما باید برنامه ها وتصمیمات با نظر باغداران که در عمل درگیر مسائل هستند اتخاذ شود.

عباس باباییان از دیگر باغداران قزوین هم در این جلسه اظهارداشت: برای حفظ باغات نیازمند برنامه تفضیلی هستیم تا جامع و بی نقص باشد و بتواند نیازهای فعالان این عرصه را پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: از آنجا که باغداری در شرایط کنونی اقتصادی نیست باید دولت کمک کند تا این مشکل برطرف شود و ما بدانیم چگونه می توانیم با حداقل سود اقتصادی هزینه های خود را تامین کنیم تا باغات رها نشود.

آب، مهمترین نیاز باغستانهاست

این باغدار تصریح کرد: مهمترین مشکل و نیاز باغستان «آب» است که باید برای تامین دائمی آن از محل پساب اقدام لازم صورت گیرد و پس از آن امنیت و راه دسترسی و تامین اتاقک نگهبانی از دیگر ضروریات است.

وی گفت: چاهخانه، سرویس بهداشتی هم از دیگر نیازهای این بخش است که امیدواریم در حرکتی هماهنگ با کمک بخش دولتی و باغداران تامین شود.

در ادامه سینا احمدی مشاور طرح احیاء باغستان سنتی قزوین با ارائه گزارشی از سند برنامه جامع اقدام مشترک حفظ و توسعه باغستان سنتی قزوین اظهارداشت: برای تامین اتاقک نگهبانی و نگهداری ابزار باغبانی، ایجادراه دسترسی، تامین آب دائم سالهاست مطالعه لازم صورت گرفته و با کمک کشاورزان و باغداران به طرحهای خوبی رسیده ایم.

وی افزود: این طرح باید بتدریج و با مشارکت باغداران اجرا شده و پس از رفع نواقص در هر مرحله در سایر محدوده ها نیز عملیاتی شود.

احمدی تصریح کرد: در گام اول برای باغات به وسعت ۷۵۰۰ متر با ۱۵ بهره بردار می توانیم اتاقک کانکسی به مساحت ۲۰ متر پیش بینی و آن را اجرایی کنیم تا به عرصه میراثی باغات نیز آسیب وارد نشود.

وی خواستار افزایش تعداد باغداران عضو شورای باغستان شد تا فعالان این عرصه نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشند.