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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۵

مدیرکل بهزیستی استان همدان:

اورژانس اجتماعی شهرستان‌های اسدآباد و بهار راه‌اندازی می‌شود

اورژانس اجتماعی شهرستان‌های اسدآباد و بهار راه‌اندازی می‌شود

همدان - مدیرکل بهزیستی استان همدان از راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان‌های اسدآباد و بهار طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان، حمیدرضا الوند اظهار داشت: براساس طرح ملی گسترش اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این طرح در شهرستان‌های اسدآباد و بهار در نیمه نخست سال جاری اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی شامل تیم مداخله و خودروی سیار است، افزود: افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند می توانند با برقراری تماس تلفنی رایگان با اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات دریافت کنند.
 
وی گفت: اورژانس اجتماعی در حال حاضر در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تا ساعت ۲۰ فعال است تا مداخلات روانی و اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی انجام دهد.
 

کد مطلب 4005765

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