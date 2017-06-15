به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان، حمیدرضا الوند اظهار داشت: براساس طرح ملی گسترش اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این طرح در شهرستان‌های اسدآباد و بهار در نیمه نخست سال جاری اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی شامل تیم مداخله و خودروی سیار است، افزود: افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند می توانند با برقراری تماس تلفنی رایگان با اورژانس اجتماعی ۱۲۳، خدمات دریافت کنند.



وی گفت: اورژانس اجتماعی در حال حاضر در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تا ساعت ۲۰ فعال است تا مداخلات روانی و اجتماعی را قبل از مداخلات قضایی و انتظامی انجام دهد.

