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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی:

سرعت بخشی اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن ضروری است

سرعت بخشی اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن ضروری است

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: سرعت بخشی اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ربیعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و برنامه توسعه استان اظهار داشت: طرح انتقال آب بن - بروجن یکی از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه های استانی است که مسئولان مربوطه در این بخش باید کار خود را با جدیت و تلاش بیشتری دنبال کنند و هر چه سریعتر به بهره برداری برسانند.

وی در ادامه گفت: با بهره‌برداری از پروژه انتقال آب بن - بروجن ۴۶۰ هزار نفر از مردم شهرها و روستاهای در طول مسیر این پروژه از آب شرب برخوردار خواهند شد.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف کلی استان باید بیشتر تلاش کنند.

کد مطلب 4005774

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