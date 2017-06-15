سرعت بخشی اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ربیعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و برنامه توسعه استان اظهار داشت: طرح انتقال آب بن - بروجن یکی از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه های استانی است که مسئولان مربوطه در این بخش باید کار خود را با جدیت و تلاش بیشتری دنبال کنند و هر چه سریعتر به بهره برداری برسانند.

وی در ادامه گفت: با بهره‌برداری از پروژه انتقال آب بن - بروجن ۴۶۰ هزار نفر از مردم شهرها و روستاهای در طول مسیر این پروژه از آب شرب برخوردار خواهند شد.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف کلی استان باید بیشتر تلاش کنند.