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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

رئیس اتاق اصناف تبریز:

پرداخت مالیات یک فرهنگ است

پرداخت مالیات یک فرهنگ است

تبریز - رئیس اتاق اصناف تبریز گفت: پرداخت مالیات در بین اصناف یک فرهنگ محسوب می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب هاشمی عصر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تبریز و اداره کل امور مالیاتی استان گفت: کلیه اصناف و کسبه در همه برهه ها یار و یاور همیشگی و دایمی نظام مالیاتی کشور هستند.

وی سپس افزود: نقش بازاریان و اصناف در تمام عرصه های اقتصادی کشور بسیار بارز و تاثیرگذار است و باور آنها به تاثیر درآمدهای مالیاتی در عمران و آبادانی کشور است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر همکاری و تفاهم متقابل اداره کل با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی اظهار داشت: رویکرد تعامل منطقی با مودیان و اصناف محترم از اولویت‌های اصلی اداره کل است و در این راستا، از برگزاری جلسات هم اندیشی در راستای رفع مشکلات صاحبان مشاغل استقبال می شود.

غلامرضا شریفی ضمن اشاره به نقش مهم و تعیین کننده مالیات در توسعه و عمران کشور، افزود: رویکرد اداره کل به گسترش اعتماد مابین اداره کل و اتحادیه ها است و در تسریع قطعیت پرونده های مالیاتی به همکاری اتحادیه ها اهمیت به سزایی قائل است.

کد مطلب 4005778

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    نظرات

    • شمس الدین داسدار IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
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      پاسخ
      بله یک فرهنگ است , در صورتی که عدالت در آن اجرا شود.مالیات دادن زوری جز درد و مرض چیز دیگری نیست وقتی شکایت میکنی قاضی از طرف متشاکی است معلوم است نتیجه چه خواهد شد.

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