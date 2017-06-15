پرداخت مالیات یک فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب هاشمی عصر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تبریز و اداره کل امور مالیاتی استان گفت: کلیه اصناف و کسبه در همه برهه ها یار و یاور همیشگی و دایمی نظام مالیاتی کشور هستند.

وی سپس افزود: نقش بازاریان و اصناف در تمام عرصه های اقتصادی کشور بسیار بارز و تاثیرگذار است و باور آنها به تاثیر درآمدهای مالیاتی در عمران و آبادانی کشور است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر همکاری و تفاهم متقابل اداره کل با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی اظهار داشت: رویکرد تعامل منطقی با مودیان و اصناف محترم از اولویت‌های اصلی اداره کل است و در این راستا، از برگزاری جلسات هم اندیشی در راستای رفع مشکلات صاحبان مشاغل استقبال می شود.

غلامرضا شریفی ضمن اشاره به نقش مهم و تعیین کننده مالیات در توسعه و عمران کشور، افزود: رویکرد اداره کل به گسترش اعتماد مابین اداره کل و اتحادیه ها است و در تسریع قطعیت پرونده های مالیاتی به همکاری اتحادیه ها اهمیت به سزایی قائل است.