پرداخت مالیات زمینه ساز توسعه کشور است

کورش بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرم اظهارنامه های مالیاتی برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم صاحبان مشاغل برای باید حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی مجوزهای فعالیت های اقتصادی، درآمد، مشمول مالیات، موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره واردات و صادرات کالاها و خدمات صورت حساب سود و زیان ترازنامه اطلاعات شرکا اطلاعات حساب های بانکی است.

وی در ادامه گفت: مودیان مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی به صورت انفرادی یا مشارکت در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تحویل دهد و همچنین سازمان می تواند در مواردی استثنا اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: اظهارنامه اجاره املاک مودیان هر سال باید به صورت الکترونیکی در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی بخش اظهارنامه الکترونیکی تا پایان مهر ماه سال بعد ثبت شود.