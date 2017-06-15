به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر پنجشنبه در نشست کارگروه آب و کشاورزی استان افزود: تعداد پروژه ها در بخش آب و خاک در استان در سال گذشته ۱۶۸ پروژه ملی و ۱۹۸ پروژه استانی بود.
وی بیان داشت: همه طرحهای نوین آبیاری و تعدادی از پروژههای کوچک تأمین آب دراستان به بهرهبرداری رسیده و تعدادی نیز از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد برخوردار هستند.
گوهرگانی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان به سامانههای نوین آبیاری و ۱۵ میلیارد تومان نیز به طرحهای کوچک تأمین آب اختصاص یافت.
گوهرگانی پروژههای «شمسآباد»، «آبلش لنده»، «سد بتنی دالون» و «شوش» و «مختار» را از پروژههای کوچک تأمین آب عنوان کرد که به بهرهبرداری رسیدند.
رئیس جهاد کشاورزی استان افزود: از دیگر پروژه های کوچک تأمین آب استان، پروژه تامین آب «چالمور و چاهتلخ» و «سد خاکی ایلیآباد» است که هر کدام ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی پروژه تامین آب «توتنده و گندیخوری» را نیز با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی عنوان کرد.
گوهر گانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سد خاکی کوهبرد کهگیلویه گفت: این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد برخوردار است و در صورت تأمین اعتبار تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
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