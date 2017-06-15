هزینه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی مبارزه با مواد مخدر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصرتی عصر پنج شنبه در کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در تبریز با اشاره به اینکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و به طور کل، ستاد اقدامات خوبی را در خصوص پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر داشته است، افزود: آذربایجان ‌شرقی جزو استان‌هایی بوده که فراتر از تکالیف تعیین‌ شده ایفای نقش کرده است.

وی سپس با بیان اینکه دغدغه و حساسیت مسئولان استان به مبارزه با مواد مخدر بالا است، ادامه داد: با توجه به حساسیت خاص استاندار آذربایجان شرقی نسبت به موضوع مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، اقدامات بسیار تاثیرگذاری در استان انجام گرفته است.

نصرتی با بیان اینکه با تلاش نیروهای اطلاعاتی روز گذشته باند تهیه و توزیع شیشه در استان متلاشی شد، افزود: متأسفانه در گذشته برخی ایراد می‌ گرفتند که چرا این کار را شروع کردیم و به این مسائل ورود کردیم، اما باید بدانند که همه این افراد جزو نوامیس ما هستند.

آذربایجان شرقی استان بدون معتاد متجاهر

وی همچنین با بیان اینکه براساس اقداماتی که در سالهای اخیر در استان انجام گرفته، آذربایجان شرقی به استان بدون معتاد متجاهر در کشور تبدیل شده است، ادامه داد: احساس امنیت و امیدواری بیشتری در مردم نسبت به موضوع مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده است.

نصرتی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر موضوع مواد مخدر از اولویت نخست مردم به چهارم تغییر یافته است، گفت: این در حالی است که یکاری، طلاق و اختلافات و نابسامانی های خانوادگی سه اولویت نخست مردم استان است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بخش قابل ‌توجهی از سرمایه‌ ها خانواده‌ها و جوانان هستند، گفت: این سرمایه ها در معرض خطر هستند و متأسفانه در بخشی از خوابگاه‌ها از قرص‌های ریتالین و ترامادول استفاده می‌کنند که این خود شروع یک داستان هولناک است.

وی با انتقاد از عدم ورود هنرمندان به مقوله مبارزه با مواد مخدر گفت: بازگو کردن هنرمندانه این مسائل تنها با حضور هنرمندان امکان‌پذیر بوده و هنرمندان باید تمام‌ قد پای ‌کار بیایند.

نصرتی سپس گفت: گفت: از عملکرد دانشگاه ها نیز راضی نیستیم و عملکرد آنها قابل قبول نیست چراکه نتوانسته اند نسبت به فعل و انفعالات جامعه نقش قابل قبولی ایفا کنند.