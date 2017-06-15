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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان خبر داد:

کشف اشیای تاریخی هزاره اول قبل از میلاد درکهگیلویه و بویراحمد

کشف اشیای تاریخی هزاره اول قبل از میلاد درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد ازکشف وضبط اشیای تاریخی ارزشمندباقدمت مربوط به هزاره اول قبل ازمیلادو دوران اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رحمت‌الهی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اشیای تاریخی توسط نیروهای یگان حفاظت استان کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: مأموران یگان با همراهی مأموران نیروی انتظامی با شناسایی خودروی متهم، در عملیاتی ویژه خودروی متهم را متوقف کردند.

رحمت اللهی اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو ۳۴ شیء تاریخی کشف شد.

وی این اشیای تاریخی را شامل دستبند طلا، ، آویز گردن با روکش طلا، گوشواره از جنس طلا، خنجر، انگشتر، حلقه با روکش طلا، قاشق مفرغی مجسمه مفرغی و مهره و چندین شی دیگر عنوان کرد.

رحمت اللهی بیان داشت: در این عملیات یک نفر قاچاقچی اموال تاریخی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 4005808

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