کشف اشیای تاریخی هزاره اول قبل از میلاد درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رحمت‌الهی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اشیای تاریخی توسط نیروهای یگان حفاظت استان کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: مأموران یگان با همراهی مأموران نیروی انتظامی با شناسایی خودروی متهم، در عملیاتی ویژه خودروی متهم را متوقف کردند.

رحمت اللهی اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو ۳۴ شیء تاریخی کشف شد.

وی این اشیای تاریخی را شامل دستبند طلا، ، آویز گردن با روکش طلا، گوشواره از جنس طلا، خنجر، انگشتر، حلقه با روکش طلا، قاشق مفرغی مجسمه مفرغی و مهره و چندین شی دیگر عنوان کرد.

رحمت اللهی بیان داشت: در این عملیات یک نفر قاچاقچی اموال تاریخی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.