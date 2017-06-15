مردم پیشوا میزبان دو شهید گمنام هستند

حسن عاطف ضمیر، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که مردم پیشوا میزبان ۲ شهید گمنام هستند، اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده، امشب و همزمان با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، دو شهید گمنام در مساجد پیشوا حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: مساجد و اماکن مذهبی زیادی برای حضور شهدای گمنام درخواست داشتند و لذا پیگیری هایی انجام شد، تا مراسم لیالی قدر با حضور این شهدای گمنام متبرک شود.

فرمانده سپاه ناحیه پیشوا گفت: باید از معنویتی که به واسطه حضور این شهدای گرانقدر در شب های قدر ایجاد می شود حداکثر بهره برداری فرهنگی را بکنیم، شب های قدر بهترین فرصت برای مناجات با خدا است و حضور این شهدای عزیز نیز می تواند تاثیر مضاعفی بر فضای روحانی اماکن مذهبی داشته باشد.

وی اضافه کرد: شهدای عزیز ما جان خود را فدا کردند تا ما امروز، امنیت و آرامش داشته باشیم و امنیت حاصل در کشور مرهون خون شهدا است، باید سعی کنیم فرهنگ شهید و شهادت را در جامعه گسترش داده و دلاور مردی های این شهدا را از یاد نبریم.