به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در گرگان برگزار شد، از تشکیل بنیاد ملی عفاف و حجاب در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: طی نامه‌ای از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها خواسته شد تا دبیران این بنیاد در استان‌ها انتخاب شود و از سوی آیت‌الله نور مفیدی من به‌عنوان دبیری این بنیاد انتخاب شدم.

وی افزود: این بنیاد در استان‌ها اعضایی مشخص و دستورالعمل‌هایی دارد و در شهرستان‌ها با ریاست امام‌جمعه و دبیری فرماندار این ستاد تشکیل می‌شود.

دیلم اظهار کرد: شهردار مرکز استان، رئیس شورای اسلامی مرکز استان، فرماندار، نماینده اصناف استان، نماینده دانشجویان دانشگاه‎های استان، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس شورای مساجد استان، رئیس‎کل دادگستری، فرمانده انتظامی، روسای دانشگاه‎های استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، مسئول نهاد نمایندگی ولی‎فقیه در دانشگاه‎های استان ازجمله اعضای این بنیاد هستند.

دبیر بنیاد عفاف و حجاب در گلستان بابیان اینکه مهم‌ترین هدف ما در این بنیاد بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب بوده، افزود: مهم‌ترین کاری که ما با کمک ادارات انجام می‌دهیم اجرایی کردن مصوبه‌ای است که شورای عالی فرهنگی در 13 دی 84 تصویب کرد.

حجت‌الاسلام دیلم مهم‌ترین کار بنیاد را تربیت اساتید درزمینهٔ عفاف و حجاب عنوان کرد و افزود: بستر کادر ما در مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و ... است که با کمک حلقه‌های صالحین و معرفت جزو برنامه‌های اولیه است.

حجاب باید به باور ذهنی مردم برسد

وی بابیان اینکه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی یکی از برنامه‌های اصلی بنیاد بوده، تصریح کرد: 21 تیر روز ملی عفاف و حجاب است که برنامه‌های متنوعی برای این روز در نظر گرفته‌شده است

دیلم افزود: هدف ما این است که حجاب را به باور ذهنی مردم برسانیم چراکه کار فرهنگی تا به باور نرسد حرکتی در راستای آن انجام نمی‌شود.