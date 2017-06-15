تهدید انفجار انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم برخی منابع ترکیه ای اعلام کردند که یک نفر در نزدیکی کنسولگری آمریکا در ترکیه تهدید کرده است که می خواهد خودش را منفجر کند.
تاکنون به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره ای نشده است.
برخی منابع ترکیه ای اعلام کردند که یک نفر در نزدیکی کنسولگری آمریکا در ترکیه تهدید کرده است که می خواهد خودش را منفجر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم برخی منابع ترکیه ای اعلام کردند که یک نفر در نزدیکی کنسولگری آمریکا در ترکیه تهدید کرده است که می خواهد خودش را منفجر کند.
تاکنون به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره ای نشده است.
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