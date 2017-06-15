  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

تهدید انفجار انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

تهدید انفجار انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در استانبول

برخی منابع ترکیه ای اعلام کردند که یک نفر در نزدیکی کنسولگری آمریکا در ترکیه تهدید کرده است که می خواهد خودش را منفجر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم برخی منابع ترکیه ای اعلام کردند که یک نفر در نزدیکی کنسولگری آمریکا در ترکیه تهدید کرده است که می خواهد خودش را منفجر کند.

تاکنون به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره ای نشده است.

کد مطلب 4005818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها