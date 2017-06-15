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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

فرماندار شهرستان زنجان:

ظرفیت شهرستان زنجان در بخش گیاهان دارویی بسیار بالا است

ظرفیت شهرستان زنجان در بخش گیاهان دارویی بسیار بالا است

زنجان-فرماندار شهرستان زنجان گفت: ظرفیت استان و شهرستان زنجان در بخش گیاهان دارویی بسیار بالا است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری زنجان، رسول بیات در جلسه هماهنگی برگزاری همایش و ترویج گیاهان دارویی که در محل فرمانداری زنجان برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال تاسیس و ایجاد مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی در زنجان بوده و پیگیری‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات و درآمدزایی در بحث گیاهان دارویی در کشور بیشتر معطوف به کاشت و کشت زعفران بوده و اقتصاد حوزه گیاهان دارویی مغفول مانده است، افزود: حال آنکه اقتصاد حوزه گیاهان دارویی نیاز به توجه جدی از سوی مسؤولان دارد.

فرماندار شهرستان زنجان تصریح کرد: توجه به اقتصاد حوزه گیاهان دارویی در راستای شعارهای اقتصاد مقاومتی نیز هست و باید کوشید با اقتدار در این زمینه فعالیت کرد.

بیات با اشاره به اینکه انجمن گیاهان دارویی نهاد صنفی و انجمن معتبر و مورد تایید در حوزه گیاهان دارویی خواهد بود، اظهار کرد: باید با ایجاد هماهنگی‌های لازم، نقاط ضعف و قوت را یافته و به سمت پیشرفت در این حوزه پیش برویم.

وی خاطر نشان کرد: می‌توان با کمک دهیاری‌ها و با توجیه اقتصادی مناسب، روستاییان را به سمت کاشت و کشت گیاهان دارویی در مزارع سوق داد.

فرماندار شهرستان زنجان تصریح کرد: ظرفیت استان و شهرستان زنجان در بخش گیاهان دارویی بسیار بالا است و انجمن گیاهان دارویی می‌تواند با مشارکت گرفتن از نهادهای مرتبط به نتایج مطلوبی دست یابد.

وی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که با همکاری و هماهنگی می‌توان به گونه‌ای پیش رفت که اقدامات و فعالیت‌ها نتایج مثبتی در بر داشته باشد، اضافه کرد: سلامت مردم خط قرمز ما است و قطعا ساماندهی عطاری‌ها از این به بعد جزء برنامه‌ها خواهد بود.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: مباحثی چون آموزش و کنترل را در بخش ساماندهی عطاری‌ها به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

همایش گیاهان دارویی شهریورماه سال‌جاری در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4005822

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