فعالیت ۲۴۸ شرکت تعاون روستایی در سطح ۲۴۷۸ روستای استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فلاحیان امروز پنج شنبه در نشست خبری مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، تعاون روستایی، شرکت غله و بازرگانی و شرکت های حمایتی که در محل جهاد کشاورزی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی از دو بخش تشکیل شده، یک بخش دولتی که وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده دارد و بخش دیگر خصوصی که اتحادیه و تشکل هایی است که زیر نظر بخش دولتی خدمت می کنند.

وی افزود: قبل از بحث هدفمندی یارانه ها از اواخر سال ۸۹ متاسفانه برنامه های سازمان تعاون روستایی بر اساس یارانه ها برنانه ریزی شده بود و به ناچار حدود ۱۴۰ آیتم کاری را تعریف کردند که بر اساس سیستم آزاد برنامه ریزی شده بود و برای سرمایه در سیستم آزاد فعالیت خود را آغاز کرد.

فلاحیان خاطر نشان کرد: ظرفیتی که سازمان تعاون روستایی اکنون دارد شامل ۹ اتحادیه استانی و ۱۲ اتحادیه شهرستانی است.

وی یادآور شد: ۲۴۸ شرکت تعاون روستایی در سطح ۲۴۷۸ روستا مشغول خدمت رسانی هستند که ۱۶۷ هزار نفر عضو را تحت پوشش دارند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت سیلوها گفت: ۲۳۰ هزار تن ظرفیت های انباری مسقف و غیر مسقف و نیز ۶۰ باسکول و ۶۰ مرکز خرید محصولات کشاورزی در سطح استان داریم.



مدیر کل تعاون روستایی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: از این تعداد ۹۰ هزار تن سیلوی های مسقف و مابقی شامل مراکز خریدی است که محصولات کشاورزی در آنجا دپو می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۶ به میزان هزار تن محصولات کشاورزی از جمله گندم، کلزا، جو، آفتابگردان و نخود خریداری شده است.

وی از تامین و توزیع مواد سوختی روستاییان خبر داد و ابراز داشت: ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت بین روستاییان توزیع شده است.

وی همچنین تصریح کرد: ۳۴ تن آرد، و ۶۵ دستگاه ماشین آلات کشاورزی طی این مدت بین روستاییان توزیع شده است.

به گفته فلاحیان تاکنون ۲۰۰ مرکز تعاونی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته که پس از بررسی بدنبال چاره جویی و پشتبانی این مراکز هستیم.

وی ابراز داشت: احداث سیلوی ذخیره ۱۰ هزار تنی در بخش گهواره از توابع شهرستان دالاهو از دیگر اقدامات این سازمان است.

در ادامه این نشست، سید فرزاد افضلی مدیر کل شیلات استان کرمانشاه اظهار داشت: ۲ سد غیر شرب شهدای گمنام قصر شیرین و زاگرس گیلانغرب ظرفیت بالایی برای پرورش ماهی دارد.

وی از پرورش و تولید ماهی خاویار در سد شهدای گمنان خبر داد و افزود: ظرفیت پرورش ماهی خاویار در این سد در زمانی کمتر از مازندران و گیلان انجام پذیر است.

افضلی یادآور شد: همچنین در منطقه اورامانات و دالاهو زمینه مساعدی برای پرورش ماهی و آبزیان فراهم است.

وی از رتبه اول پرورش ماهی گرمابی استان کرمانشاه خبر داد و افزود: همچنین در پرورش ماهی سردابی رتبه پنجم کشور را داریم و توسعه فعالیت ها در این زمینه سبب اشتغالزایی خواهد شد.