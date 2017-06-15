پایش برچسب گذاری محصولات سلامت عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه عملیاتی پایش و پالایش برچسب گذاری محصولات سلامت، قرار است هر هفته ۲۵ محصول غذایی، آرایشی و بهداشتی پایش شود.

در این طرح، کارشناسانی از معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و سازمان غذا و دارو به همراه مهندس سعید رضایی دبیر کمیته کشوری برچسب گذاری و بسته بندی اداره کل نظارت بر فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در یکی از فروشگاه های زنجیره ای سطح تهران حاضر شده و این برنامه را به صورت عملیاتی اجرا کردند.

در این طرح هر هفته ۲۵ فرآورده یا محصول از نظر برچسب گذاری پایش و پالایش می‌شوند و در صورت وجود مشکل، از طریق تولید کننده و یا دانشگاه علوم پزشکی محل تولید پیگیری‌های لازم انجام می‌شود ودر صورت عدم اقدام موثر و مناسب در زمینه رفع مشکل، در گام بعدی موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

برچسب محصولات آیتم‌های مختلفی از جمله نام محصول، مواد تشکیل دهنده، تاریخ تولید و انقضاء، آدرس محل تولید و سایر موارد را شامل می‌شود که در این طرح ۲۶ آیتم برچسب گذاری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر روی جلد برخی محصولات گاهی از تصاویر غیرمرتبط و یا عناوین اغراق آمیز مانند سالم‌ترین، بهترین و... ، استفاده می‌شود که در طول طرح با اینگونه موارد نیز برخورد می‌‎شود.

دبیر کمیته کشوری برچسب گذاری و بسته بندی اداره کل نظارت بر فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت و محصولات به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و تلاش بر این است که این طرح در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.