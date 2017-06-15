توافق مشروط کیانوش رستمی با فدراسیون وزنه برداری

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین جلسه شورای عالی فنی وزنه برداری با تصمیمات مهمی در حوزه تیم ملی تا رقابت های جهانی ۲۰۱۷ امریکا همراه بود. نشست مهمی که مهمترین خرجی اش، شرایط بازگشت و حضور مشروط کیانوش رستمی قهرمان و رکوردار وزنه برداری جهان و المپیک به تمرینات اردویی بود.

در ابتدا این نشست که عصر امروز پنجشنبه برگزار شد، اعضای شورای فنی با کیانوش رستمی به بحث و گفتگو پرداختند و در نهایت به ۲ گزینه برای رای گیری رسیدند:

۱- با توجه به اینکه رستمی بعنوان رکوردار وزنه برداری جهان و المپیک جزو نوابغ و سرمایه ملی ورزش ایران و این رشته المپیکی به شمار می رود، فدراسیون وزنه برداری امکانات و تجهیزاتی که مورد نیاز این قهرمان برای آماده سازی و حضوری موفق در رقابت های جهانی داشته باشد فراهم می کند تا ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم در تیم ملی وزنه برداری همراه یک مربی که مورد تایید وی و فدارسیون وزنه برداری باشدتمرینات خود را مجدداً آغاز کند. این برنامه تا مسابقات جهانی ادامه دارد.

گفتنی است؛ کیانوش رستمی می بایست درهر زمان که فدراسیون وزنه برداری و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) تعیین کند، مهیای آزمایش دوپینگ باشد. هرگونه ارتباط وی با اردوهای تیم ملی باید از طریق فدراسیون صورت گیرد. رستمی می بایست یک قراردادی رسمی با حفظ تمامی مقررات جاری با فدراسیون منعقد کند.

۲- انسجام تیم ملی به صورت یکپارچه تمرین کردن حفظ شود و هرکس در این خصوص باید تابع اتحاد جمعی باشد و همه در این خصوص یکسان می باشند.

اما در نهایت پس از شور حاضرین در جلسه، مقرر شد در خصوص گزینه یک و معرفی مربی مورد وثوق رستمی وی بعد از مسابقات جهانی و طی ۱۰ روز آینده یک نفر را به عنوان مربی معرفی کند.



همچنین در ادامه این نشست در خصوص اردوهای تیم ملی و ۱۲ بند اعلام شده از سوی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه برداری، مصوباتی مطرح و نهایی شد:

۱- مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی بزرگسالان شد.

۲- در خصوص عقد قرارداد رسمی با کادر فنی همراه با زمان مشخص مقرر شد تا قبل از آغاز اردوهای تیم ملی از طریق سرپرست اعلام شده هماهنگی با فدراسیون صورت پذیرد.

۳- براساس توافقات صورت گرفته بین شورا و کادر فنی، رعایت تعداد ملی پوشان دعوتی به اردو یعنی لیست ۱۲+۴ اعمال شود.

۴- اختیار تام داشتن کادر فنی در مورد وضعیت ورزشکاران و تیم تا مسابقات جهانی

۵- وضعیت ورزشکاران بیرون اردو و مشکل کیانوش رستمی حل شد.

۶- با تکمیل کادر پزشکی از جمله اضافه شدن یک ماساژور و یک فیزیوتراپ موافقت شد.

۷- با هماهنگی سرپرست و درخواست سرمربی تنخواه در اختیار آنان قرار گیرد.

۸- با هماهنگی کمیته پزشکی تهیه کامل مکمل ها صورت می گیرد.

۹- با در خواست سرمربی و هماهنگی کمیته پزشکی برنامه غذایی تهیه می شود.

۱۰- اختیار کامل مسائل فنی و درون اردویی داده خواهد شد.

۱۱- تهیه البسه متحدالشکل برای نفرات تیم ملی در اردو، براساس در خواست و هماهنگی سرپرست انجام خواهد شد.

۱۲-پوشش کامل برنامه های خارج از تهران مورد موافقت قرار گرفت(هفته اول اردوهای تیم ملی در تهران و پس از ماه مبارک رمضان اردو در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود).