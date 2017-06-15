شکست تیم ملی والیبال ایران برابر آمریکا/ اتفاق عجیب در ست سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ جهانی والیبال از عصر امروز پنجشنبه برای تیم ملی والیبال ایران آغاز شد که طی آن شاگردان کولاکوویچ در لهستان به مصاف تیم ملی آمریکا رفتند و در نهایت ۳ به صفر نتیجه را واگذار کردند.

ملی پوشان والیبال ایران در این دیدار که هفتمین جدال دو تیم در تاریخ لیگ جهانی بود، سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۳۰ بر ۲۸ مغلوب آمریکا شدند تا در نخستین دیدار هفته سوم لیگ جهانی امتیازی کسب نکنند.

ملی پوشان ایران در شرایطی گام در هفته سوم گذاشتند که در هفته اول برابر برزیل و ایتالیا شکست خوردند و لهستان را بردند. در هفته دوم هم که به میزبانی ایران برگزار شد برابر بلژیک و آرژانتین به پیروزی رسیدند اما برابر صربستان تن به شکست دادند.

ست اول؛ ضعیف و دور از انتظار

تیم ملی والیبال ایران در ست نخست دیدار برابر آمریکا نمایش پراشتباهی داشت و نتوانست نمایش قابل قبولی داشته باشد. ملی پوشان کشورمان که در ست اول بسیار پراشتباه و دور از انتظار بودند با نتیجه ۱۷ بر ۲۵ شکست خوردند.

در این ست ملی پوشان ایران در دریافت ها خوب عمل نکردند و اشتباهات زیادی را مرتکب شدند. این درحالی بود که تیم آمریکا نمایش کم نقصی داشت و از سرویس های کم اشتباهی هم سود برد.

ست دوم؛ بهتر اما بازهم بازنده

ست دوم هم برای ایران مثل ست اول شروع شد. ملی پوشان کشورمان که به نظر می رسید با روزهای خوب خود فاصله زیادی دارند در این ست هم تمرکز لازم را نداشتند و در امتیازات ابتدایی فرصت مانور را در اختیار حریف قرار دادند و چند امتیاز عقب افتادند و وقت اول استراحت فنی را ۵ بر ۸ واگذار کردند.ملی پوشان کشورمان در ست دوم نمایش پایاپایی را با آمریکا داشتند و هر چند بهتر از ست اول عمل کردند اما در زدن سرویس ها بازهم با مشکل مواجه شدند و نتوانستند از دفاع خوب آمریکا عبور کنند.

ست سوم؛ غافلگیری عجیب ایرانی ها

شاگردان کولاکوویچ هر چند در ست سوم شروع خوبی نداشتند اما در ادامه روند بهتری در پیش گرفتند و توانستند علاوه بر اینکه امتیازات از دست رفته را جبران کنند از امتیاز ۱۷ از حریف پیشی بگیرند.

ملی پوشان کشورمان در ادامه بازی خوب خود در ست سوم توانستند نمایش کم نقص خود را ادامه دهند و ۲۴ بر ۲۱ از حریف خود پیش بیفتند اما در حالی که برای رسیدن به پیروزی در این ست فقط یک امتیاز می خواستند در این امتیازات حساس کم آوردند و حریف امتیازات از دست رفته را جبران کرد و در نهایت ۳۰ بر ۲۸ این ست را از آن خود کرد تا در نهایت برنده این بازی شود.