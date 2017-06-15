شب قدر بهترین فرصت برای بخشش گناهان است

حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب قدر شب سرنوشتساز و تعیینکنندهای است واز طرفی دیگر شب بینهایتها و تصمیمگیریهاست.
وی بابیان اینکه شب قدر، شب سرعت و شتاب است، افزود: شب قدر شب عبور از موانع و رسیدن به مطلوب است و شبی است که برتر از هزار ماه است.
حجتالاسلام ولی نژاد اظهار کرد: به تعبیر قرآن ارزش شب قدر بیش از هزار ماه و بیش از ۸۳ سال زندگی بشر است یعنی این شب با عمر انسان برابری میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بابیان اینکه انسان میتواند تصمیم بگیرد عرشی شود و خود را ماندگار، باقی و جاودانه کند، افزود: مسلمانان شب قدر را باید قدر بداند چراکه اگر قدر نداند متحمل خسارت غیرقابل جبران میشود.
وی تصریح کرد: برگزاری مجالس دینی و سخنرانی علما در شبهای قدر فرصتی برای استفاده حداکثری از برکات شب قدر است.
حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: شب قدر، شب نزول قرآن شب رحمت و مغفرت، شب استجابت دعاست، امیدوارم همه ما بتوانیم از شب قدر بهاندازه کافی بهره ببریم.
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