سروصدای شبانه فرودگاه باعث افزایش مشکلات قلبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه آتن این مطالعه یکی از اولین مطالعات طولانی مدت در مورد سروصدای هواپیماست اما تحقیقات بیشتری برای نتیجه گیری در مورد علت و تاثیر آن نیاز است.

کلی کاتسویانس، سرپرست تیم تحقیق، به همراه همکارانش داده های ۴۲۰ فرد ساکن در نزدیکی فرودگاه بین المللی آتن در یونان را بررسی کردند. روزانه ۶۰۰ هواپیما از این فرودگاه پرواز کرده یا در آن فرد می آید.

یافته ها نشان داد در حدود ۴۵ درصد شرکت کنندگان روزانه در معرض بیش از ۵۵ دسی بل (dB) صدای هواپیما قرار داشتند. تنها بالغ بر ۲۷ درصد در معرض ۴۵ dB صدای هواپیمای در شب قرار داشتند.

بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، و در طول پیگیری در سال ۲۰۱۳، ۷۱ شرکت کننده مبتلا به فشارخون بالا و ۴۴ نفر مبتلا به تپش قلب (آریتمی قلبی) شده بودند. همچنین محققان دریافتند ۱۸ شرکت کننده دیگر دچار حمله قلبی شده بودند.

قرارگیری در معرض سروصدای شبانه، بخصوص در هنگام شب، با تمامی موارد ابتلا به فشارخون بالا مرتبط بود. به گفته محققان هر ۱۰ dB افزایش در سروصدای هواپیما در شب با حدود ۷۰ درصد ریسک ابتلا به فشارخون بالا مرتبط بود.

به گفته تیم تحقیق، هر ۱۰ dB اضافی ریسک فشارخون بالا را دو برابر افزایش می دهد.